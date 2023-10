Turn Right es un juego arcade de coches creado por Avix Games. Toma el control de uno de los muchos coches e intenta completar tantas vueltas como puedas en una pista de carreras de forma ovalada. En este juego solo puedes girar a la derecha y no puedes reposicionar el coche girando a la izquierda, por lo que debes tener cuidado con la precisión de tu derrape. ¿Estás listo para el mejor juego de autos minimalista en la web? Controla el auto y completa tantas vueltas como puedas girando solo a la derecha. ¡Evita chocar el auto! Gire a la derecha: (mantenga presionado) Toque, haga clic con el botón izquierdo del mouse o barra espaciadora. Gire a la derecha es creado por Avix Games. Juega sus otros juegos casuales en Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween, Exceptions, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Stone Age Architect y Twice.

Sitio web: poki.com

