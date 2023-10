Bunny Goes Boom es un juego en el que controlas a un conejito a través de una plataforma ascendente y evitas obstáculos. ¡Toca los lados de tu pantalla para controlar los movimientos del conejito, evita enemigos con globos e intenta llegar lo más lejos posible! Mover: teclas de flecha o lados izquierdo/derecho de la pantalla táctil Bunny Goes Boom es creado por SnoutUp Games con sede en Lituania. Quizás conozcas SnoutUp Games del juego de disparos con temática porcina Cave Blast, el juego de lucha Bacon May Die, el luchador de cerdos con espada Pork Chopper y el juego de saltos ninja Ninja Shurican y también Iron Snout. ¡Dales una oportunidad a todos en Poki!

Sitio web: poki.com

