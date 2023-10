En Bacon May Die eres un cerdo que se abre camino entre hordas de enemigos. Eres un luchador experto y tienes un arma a tu disposición si la horda de enemigos crece demasiado. Bacon May Die es un juego divertido al que también puedes jugar con dos jugadores en la misma computadora. Entra en el modo "cooperativo" para vencer a tus enemigos junto con tus amigos. No olvides personalizar tu cerdito con diferentes artículos como sombreros, gafas, collares o pantalones. Podrás hacer infinidad de combinaciones diferentes para hacer de tu cerdo el más guay de la ciudad. Por cierto, no olvides llevar a tu mascota, el pollo, a la batalla porque tiene un pico feroz. Mover y luchar: teclas de flecha Disparar: mantén presionadas las flechas izquierda/derecha Mover y pelear: WASD Dispara: presiona y mantén presionado A/DBacon May Die es creado por SnoutUp Games con sede en Lituania. Quizás conozcas SnoutUp Games del luchador con temática porcina Iron Snout

Sitio web: poki.com

