Del creador de Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero y más, llega Fortz, el juego para dos jugadores sobre cómo destruir la base de tu oponente. ¡Usa tu torreta, tu ingenio y una selección de armas extravagantes para derribar a tu enemigo! Juega Fortz gratis con un segundo jugador en la misma computadora para máxima hilaridad. ¡Esta versión en línea de Fortz ofrece un editor de niveles con todas las funciones para matanzas personalizadas, así como una serie de niveles prediseñados para que tú y tus amigos os destruyáis entre vosotros! Es hora de ajustar cuentas: ¡juega Fortz en Poki para poner fin a cualquier discusión entre tú y un amigo! Control S: Jugador 1: W, A, D - Mover (tierra) W, S - Apuntar (torreta) D-disparar S - Colocar bloque (tierra) Jugador 2: Teclas de flecha arriba, izquierda, derecha - Mover (suelo) Teclas de flecha arriba y abajo - Apuntar (torreta) Tecla de flecha izquierda - Disparar Tecla de flecha hacia abajo: colocar bloque (suelo) Consejos y trucos: - No olvides recargar periódicamente tu torreta: ¡no disparará si está vacía! - Consulte la función de selección de nivel para ver arreglos de bloques más interesantes. Sobre el creador: Fortz es presentado por Colin Lane Games, con sede en Estocolmo, Suecia. Colin Lane es un equipo de desarrollo unipersonal que también ha creado los grandes éxitos Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom y Golf Zero.

Sitio web: poki.com

