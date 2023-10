Touchdowners es un juego de fútbol americano en línea creado por Colin Lane. El desafío en este juego es ganar consiguiendo la mayor cantidad de touchdowns. Con tu equipo de tres jugadores tendrás que correr, saltar y pasar para llegar primero a la zona de anotación. Planeas jugar con dos jugadores o solo en el modo arcade o carrera. Teclas de flecha: moverse hacia la izquierda/derecha Z: pasar el balón Modo de dos jugadores Jugador 1 Z: moverse hacia la izquierda X: moverse hacia la derecha C: pasar el balón Jugador 2 Teclas de flecha: moverse hacia la izquierda/derecha M: pasar el balón Touchdowners es creado por Colin Lane Games, un estudio unipersonal con sede en Estocolmo, Suecia. Los otros juegos de Colin Lane incluyen b-ball hit dunkers-2 y también Wrassling, Temple of Boom, Fortz y Golf Zero.

Sitio web: poki.com

