¡Mata monstruos para escapar del Templo de Boom! Este explosivo juego de plataformas te desafía a sobrevivir a oleadas de ataques mortales. En el modo Campaña, te enfrentarás a criaturas impías en tres templos. ¡En el modo Sin fin, tu misión es matarlo todo y mantenerte con vida! Saltar o salto doble - flecha arriba Moverse hacia un lado - flecha izquierda/derecha Recoger arma - flecha hacia abajo Disparar - z Cambiar de arma - x Saltar o Salto doble - w Moverse hacia un lado - a/s Recoger arma - s Disparar - c Cambiar de arma - v Saltar o salto doble - flecha arriba Moverse hacia los lados - flecha izquierda/derecha Recoger arma - flecha abajo Disparar - k Cambiar de arma - lAcerca del creador: Temple of Boom es creado por Colin Lane Games, un estudio unipersonal con sede en Estocolmo. Suecia. Los otros juegos de Colin Lane incluyen los éxitos de básquetbol Dunkers y dunkers-2, los juegos arcade de lucha libre Wrassling y Rowdy Wrestling, el juego de defensa de torres multijugador Fortz, el juego deportivo Golf Zero y su último Big Shot Boxing.

Sitio web: poki.com

