Knight Brawl es un juego de lucha de temática medieval en el que tendrás que demostrar tu valía como el mejor caballero del reino. Creado por Colin Lane Games, el juego presenta la física agitada que conoces y amas de juegos como Dunkers 2, Rowdy Wrestling y más. ¡Juega Knight Brawl en Poki y sube monedas en los modos desafío, supervivencia y carrera para desbloquear más armas, escudos, cascos, armaduras y más! Ten cuidado, ya que cada vez más enemigos vienen a desafiarte en Knight Brawl. Control S: Teclas de flecha izquierda/derecha - Mover Tecla de flecha hacia arriba - Saltar Z - Golpe X - Guión Sobre el creador: Knight Brawl es creado por Colin Lane Games, con sede en Estocolmo, Suecia. Otros juegos de Colin Lane incluyen Dunkers and Dunkers 2, Wrassling, el juego de plataformas arcade Temple of Boom, el juego de defensa de torres multijugador Fortz y el juego deportivo Golf Zero.

Sitio web: poki.com

