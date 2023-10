4th and Goal 2018 es un juego de fútbol americano creado por Tony Corbin. En este juego, juegas como el mariscal de campo de tu equipo de fútbol y tienes que tomar decisiones para anotar touchdowns y convertirlos. Elige diferentes movimientos del libro de jugadas para preparar una maravillosa jugada de pase, o intenta ganar unos metros por ti mismo y preparar otra jugada. Elige sabiamente tus jugadas del libro de jugadas, para que puedas desbloquear a otros jugadores para intentarlo e intentar que sea un esfuerzo de equipo. ¡Únete a un equipo de fútbol de talla mundial y gana el campeonato! Prepárate para el próximo Super Bowl en 4th y Goal 2018. Puedes jugar como cualquiera de los mejores equipos de la NFL. ¡Ejecuta las mejores jugadas ofensivas para anotar! Mover - Teclas de flecha Pase/Jugar - Impulso A/S/D - W Snap ball - Barra espaciadora Menú de navegación - Mouse4th y Goal 2018 fueron creados por Tony Corbin. Es parte de la serie 4th and Goal que comenzó en 2009. Tony Corbin también ha creado diferentes juegos de fútbol americano desde entonces, como Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th and Goal 2019 y 4th and Goal 2020, que también están disponibles en Poki. !

Sitio web: poki.com

