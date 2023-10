4th and Goal 2020 es un juego de gestión de fútbol americano. ¡Prepárate para el GRAN Juego! Esta versión de 4th y Goal ofrece nuevas jugadas como pases a la Zona Roja. ¡Mira a tus receptores abiertos sacudir los DB y entrar en la zona de anotación! Las patadas laterales, las estadísticas y el modo Salón de la Fama deberían mantenerte alerta. No lo olvides: no se permiten despejes ni goles de campo... ¡Trata cada jugada como si fuera 4º y gol! Mover - Teclas de flecha Pase/Jugar - Impulso A/S/D - W Snap ball - Barra espaciadora Navegación por el menú - Mouse4th y Goal 2020 fue creado por Tony Corbin. Es parte de la serie 4th y Goal que comenzó en 2009. Tony Corbin también ha creado diferentes juegos de fútbol americano desde entonces, como Linebacker Alley y Linebacker Alley 2, que también están disponibles en Poki.

Sitio web: poki.com

