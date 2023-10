Little Master Cricket es un juego de deportes en el que ejercitas tus habilidades de bateo. Con un motor de física de muñeco de trapo y un esquema de control único que te permite controlar directamente el bate, Little Master Cricket ofrece la opción de jugar a la defensiva y evitar salir, o abrirte camino con dificultad hacia un siglo rápido. Mueve el bate para golpear la pelota hacia las zonas de puntuación rayadas, pero evita enviarla a las zonas amarillas y negras, ¡donde te atraparán! ¡Necesitarás buena concentración y habilidad para ser declarado campeón mundial y ganar el título de Pequeño Maestro! ¡Comparte el juego con tus amigos para multiplicar la diversión! Mueve el bate para golpear la pelota hacia las zonas de puntuación rayadas, pero evita enviarla a las zonas amarillas y negras, donde te atraparán. ¡Defiende tus muñones! Little Master Cricket fue creado por Bennett Foddy. Juega sus otros juegos legendarios en Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP y Pole Riders.

Sitio web: poki.com

