It's Story Time es un juego de rompecabezas creado por Sakkat Studio. ¿Quieres poner a prueba tu capacidad intelectual? It's Story Time presenta varios minijuegos llenos de acertijos desafiantes que puedes resolver pensando de manera innovadora. Encuentre objetos ocultos, arrastre y suelte varios objetos para mezclarlos, elimine partes de objetos, abra armarios y cajones, y mucho más. El juego te presentará una lista de tareas que debes completar manipulando los objetos que ves en el juego. Siéntete libre de usar el botón de pista si estás atascado. ¡Este juego aumentará tu concentración y atención a la vez que ofrece entretenimiento adecuado para toda la familia! Haz clic o toca un objeto para seleccionarlo o tomarlo. Si el objeto se puede mover, mantenga presionado y arrastre el mouse o el dedo. It's Story Time fue creado por Sakkat Studio. Tienen muchos otros juegos de pensamiento y gestión en Poki: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! y descenso

Sitio web: poki.com

