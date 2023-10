Where is My Cat?

¿Donde esta mi gato? es un juego de rompecabezas creado por Slab Games. Tu gato es un experto en esconderse. Encuéntrelo moviendo objetos domésticos, colocando trampas y pensando fuera de lo común. Pero cuidado: ¡encontrar el perro en lugar del gato significa perder el juego! Después de completar algunos niveles, desbloquearás más modos de juego, como Meow Merge, donde podrás crear nuevas razas de gatos fusionándolos, o Cat's Play Room, donde podrás interactuar con tus gatos. Combinando varios géneros diferentes, como fusión, objetos ocultos y rompecabezas, ¡este juego ofrece la manera perfecta de matar el tiempo! Interactuar con objetos: haga clic con el botón izquierdo del mouse o toque Mover objetos: arrastrar y soltar ¿Dónde está mi gato? fue creado por Slab Games. ¡Este es su primer juego en Poki!

