¡Tíralo más alto! es un juego de habilidad creado por Sakkat Studios. Eres una persona común y corriente que practica lanzar una pelota de baloncesto en este juego, pero las cosas darán un giro extraordinario con las mejoras en tu potencia y velocidad. Lanza la pelota en el momento justo para lanzarla lo más alto posible y ganar dinero con ello. Usa el dinero que has ganado para mejorar tu juego y aumentar tu poder. ¡Pronto tu bola llegará a la atmósfera e incluso al espacio! La gente dice que el cielo es el límite, ¡pero esa gente obviamente no ha jugado a Throw It Higher! Presiona el botón de lanzar para lanzar la pelota de baloncesto al aire. Cuando vuelva a caer, presiona el botón de lanzar en el momento justo para lanzar la pelota nuevamente con toda su fuerza. Lanzar - Toque / Botón izquierdo del mouse / Barra espaciadora ¡Tíralo más alto! es creado por Sakkat Studio. Juega sus otros juegos casuales en Poki: indecent-escape, Sweet Run y ​​Ground Digger

Sitio web: poki.com

