Pick Up Associations es un juego de rompecabezas con docenas de niveles desafiantes donde se ponen a prueba tu ingenio y creatividad. Estudia atentamente la imagen que se te entrega, y elige las 3 figuras que mejor la simplifiquen. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué objetos podrías utilizar en esa situación? ¡Muestre su habilidad creando asociaciones visuales y demuestre lo inteligente que es! Utilice el cursor del mouse o el dedo para arrastrar el objeto seleccionado a los números. Pick Up Associations fue creado por Sakkat Studio. Tienen muchos otros juegos de pensamiento y gestión en Poki: ¡It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! y descenso

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Pick Up Associations. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.