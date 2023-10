Descent es un juego de habilidad creado por Sakkat Studio. Eres un alpinista que necesita descender. Mantenga presionado el dedo o el botón izquierdo del mouse para saltar lejos de la pared. Una vez que estés fuera de la pared, no podrás controlar más al personaje hasta que vuelva a tocar la pared. Así que calcula tus saltos con cuidado para recoger tantas monedas como sea posible y evitar obstáculos mortales. ¡Continúa y comparte Descent con tus amigos y compara puntuaciones altas! Mantén presionado el dedo o el botón izquierdo del mouse para saltar lejos de la pared. Calcula tus saltos con cuidado para recoger monedas y evitar obstáculos. Descent es creado por Sakkat Studio. Juega sus otros juegos arcade/de habilidad en Poki: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run y ​​Throw It Higher.

Sitio web: poki.com

