¡Aplastalo! es un juego de arcade creado por Sakkat Studio. Inicie su propia fábrica de jugos donde deberá triturar frutas a la antigua usanza: ¡usando los puños! Golpea varios tipos de frutas y cofres del tesoro en la cinta transportadora para ganar dinero. Evite golpear bombas, ya que le costarán la vida. El dinero que hayas ganado podrás gastarlo en nuevos tipos de frutas e incluso en accesorios geniales para tu mano. Adelante, pruébalo. ¡Te volverás loco con Crush It! Puñetazo: toque, botón izquierdo del mouse o barra espaciadora ¡Crush It! fue creado por Sakkat Studio. Juega sus otros juegos casuales en Poki: James Gun, Ground Digger, Sweet Run y ​​Throw It Higher.

Sitio web: poki.com

