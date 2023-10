Cat's Party es un juego de habilidad basado en la física en el que eres un gato solo en la ciudad oscura que intenta llegar a la seguridad de otros compañeros felinos. Hay una fiesta de gatos en la azotea y tu trabajo es llegar hasta allí. Arrastra y suelta el cursor o el dedo para hacer volar al gato. Agárrate a los alféizares de las ventanas, plataformas, tuberías y, básicamente, a cualquier cosa a la que puedas agarrarte, ¡y salta más alto! Ten cuidado, ya que el camino hacia la cima no es pan comido: te enfrentarás a obstáculos en movimiento, plataformas que desaparecen y humanos hostiles que te empujarán desde su balcón. ¡Asegúrate de recoger los trozos de comida esparcidos por ahí para poder comprarle pieles geniales a tu gato! ¡Comparte Cat's Party con tus amigos y mantén viva la fiesta! Arrastra y suelta el cursor o el dedo para enviar al gato volando. Llega a la fiesta de la terraza en la cima sin caerte. Cat's Party fue creado por Sakkat Studio. Tienen muchos otros juegos de pensamiento y gestión en Poki: ¡It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! y DescentPuedes jugar a Cat's Party gratis en Poki. Puedes jugar a Cat's Party en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

