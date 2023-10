Crazy Party es un juego de gestión de ciudades que presenta una colección de minijuegos multijugador. Comienzas administrando un pequeño pueblo en el que viven algunos residentes de Cutie. Acepta desafíos de minijuegos de tus vecinos o desafíalos tú mismo. ¡Hay una variedad de minijuegos como Sumo, Bite the Butt, Ice Racing, Tug of War, Rocket Battle, Fishing, Jump the Rope, FoFrogger y más! Puedes jugarlos solo o con tus amigos. Puedes gastar el dinero que has ganado con los minijuegos en magníficos elementos y máscaras de personalización. En la vista de la ciudad, también puedes administrar tus recursos para desarrollar la aldea de tus sueños. Completa misiones, gira la rueda de recompensas, desbloquea logros, recluta nuevos Cuties, ¡sé el mejor alcalde que esta ciudad haya visto! Selecciona un minijuego con el mouse y sigue las instrucciones en pantalla. Crazy Party fue creado por Cute Army. Juega su otro juego de plataformas sigiloso en Poki: A Cat Story. Necesitas una conexión a Internet para jugar Crazy Party en Poki. Puedes jugar Crazy Party en tu navegador sin instalarlo ni descargarlo gratis en Poki. Sí, Crazy Party es completamente seguro para jugar.

