Stickman Army: The Defenders es un genial juego estratégico de stickman. ¡Toma decisiones sobre dónde quieres colocar tu ejército para poder luchar contra el ejército enemigo y proteger la Casa Blanca a toda costa! Puedes colocar hombres armados en diferentes posiciones para acabar con el enemigo, pero también puedes solicitar apoyo aéreo para conseguir suministros adicionales. Stickman Army: The Defenders es un juego de batalla HTML5 que puedes jugar gratis en Poki en tu navegador. Controles: Usa el mouse para navegar por el juego Sobre el creador: Stickman Army: The Defenders es creado por Playtouch. También son los creadores de otros juegos de Stickman Army y Stickman Fighter.

Sitio web: poki.com

