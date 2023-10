Lucha contra el ejército enemigo desde lo alto de tu torre para pasar de nivel en nivel. Tienes que mejorar tus armas y fortalecer tu torre para mantener alejados a tus enemigos y matarlos antes de que te maten a ti. Usa bien tu atención en este juego ya que el enemigo viene de dos lados. Si realmente te metes en problemas, usa el modo 'rabia' donde puedes disparar el doble de balas que en el modo normal. Stickman Army: The Resistance es un juego HTML5 que puedes jugar tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles en Poki en tu navegador de forma gratuita. Sobre el creador: Stickman Army: The Resistance es creado por Playtouch. También son los creadores de otros juegos Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders y Stickman Fighter.

Sitio web: poki.com

