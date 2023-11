We Become What We Behold ist ein Point-and-Click-Spiel von Nicky Case. In diesem einzigartigen 5-Minuten-Spiel fängt der Spieler die Nachrichten mit seiner Kamera ein. Die Auswahl dessen, was in den Rahmen aufgenommen und was aus ihm ausgeschlossen werden soll, prägt den Rest der Geschichte der Quadrate und Kreise. Beginnen Sie damit, kleine Missverständnisse zwischen einem Kreis und einem Quadrat zu erfassen, und beobachten Sie, wie Ihre Entscheidungen die Spannung zwischen den Massen von Kreisen und Quadraten erhöhen. Man kann sagen, dass das Spiel zeigt, wie soziale Medien kleine Unterschiede zu groben Monstrositäten vergrößern. Machen Sie jetzt weiter und beginnen Sie mit Ihrer Arbeit, bis sich der Höhepunkt der Geschichte vor Ihren Augen (oder Ihren Linsen) abspielt. Werden Sie sich in „We Become What We Behold“ für Frieden oder Gewalt entscheiden? Ziehen Sie den Kameraindikator herum und klicken Sie, um ein Foto aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie einzigartige und ereignisreiche Fotos erhalten. „We Become What We Behold“ wurde von Nicky Case erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Stellen Sie sicher, dass Sie den Entwickler auf Patreon unterstützen.

Website: poki.com

