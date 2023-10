Gem 11 ist ein von Stefan Nikolic entwickeltes Puzzlespiel, bei dem Sie Edelsteine ​​​​gleicher Größe, Farbe und Anzahl miteinander verbinden müssen. Dieses elegante Puzzlespiel basiert lose auf dem beliebten Spiel 2048 und wird Sie an Ihre Grenzen bringen. Spielen Sie Gem 11 auf Poki kostenlos auf Ihrem Desktop oder Mobilgerät und sehen Sie, wie viele Edelsteinkombinationen Sie bilden können! Dieses flüssige HTML5-Spiel ist der perfekte Weg, um Ihre Puzzle-Fähigkeiten zu testen. Steuerung: Maus – Klicken und ziehen, um Edelsteine ​​zu verbinden. Profi-Tipp: Vergessen Sie nicht, darauf zu achten, welche Steinart Sie als Nächstes erhalten. Die Zahl im schwarzen Kreis über den Edelsteinen sagt Ihnen, welche Art von Edelstein Sie in der leeren Stelle erhalten. Über den Ersteller: Gem 11 wurde von Stefan Nikolic mit Sitz in Serbien erstellt.

Website: poki.com

