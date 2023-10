Noob Drive ist ein rasantes Autospiel mit blockiger Ästhetik. Ihr Ziel ist es, Sie so schnell wie möglich zum Zielpunkt zu bringen. Fahren Sie mit voller Geschwindigkeit, während Sie die Steuerknöpfe verwenden, um das Gleichgewicht in der Luft zu halten, und versuchen Sie immer, auf Ihren Rädern zu landen! Planen Sie Ihre Stunts sorgfältig, damit Sie nicht an Geschwindigkeit verlieren. Andernfalls können Sie nicht über die gefährlichen Klippen und tückischen Lücken fliegen, die Ihr Fahrzeug zerstören könnten. Sammle in jedem Level alle Münzen ein, um einzigartige und tolle Skins zu kaufen. Kannst du alle 48 spannenden Level in Noob Drive meistern? Vergessen Sie nicht, es mit Ihren Freunden zu teilen, damit Sie herausfinden können, wer das Spiel schneller beenden und der Champion werden kann! Fahren – W/S oder Pfeiltasten nach oben/unten Lenken – A/D oder Pfeiltasten nach links/rechts Nitro – Umschalt Neu starten – RNoob Drive wurde von Vanorium erstellt. Spielen Sie ihr anderes Puzzle-Plattformspiel auf Poki: Noob Archer. Sie können Noob Drive kostenlos auf Poki spielen. Noob Drive kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

