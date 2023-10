Dudeball ist ein Spiel, bei dem Sie sich geschickt über das schwimmende Eis bewegen und die Flagge erreichen müssen, um das Level zu beenden. Stellen Sie zunächst den Winkel und die Kraft des großen Yeti ein, der Sie treffen wird, und beginnen Sie zu fliegen. Mit Ihrem Fallschirm können Sie Ihren Flug verlangsamen und sicher auf dem Eis landen. Das Spiel führt nach und nach weitere Hindernisse wie Schildkröten ein und stellt Werkzeuge vor, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen. Jedes Level enthält drei Kurse, die Sie absolvieren müssen. Schließe alle drei ab, um drei Sterne zu erhalten! Sie benötigen eine bestimmte Anzahl an Sternen, um in den Levels voranzukommen. Versuchen Sie also, alle zu beenden. Unterwegs können Sie Münzen sammeln. Sie können sie im Menü ausgeben, um einen zusätzlichen Fallschirm, einen Aero-Anzug und mehr zu kaufen! Kannst du jedes Level in Dudeball abschließen? Steuerung: Schusswinkel einstellen – A/D oder linker und rechter Pfeil oder rechter Mausklick. Schlag – W oder Pfeil nach oben oder linker Mausklick. Fallschirm – W oder Pfeil nach unten. Über den Ersteller: Dudeball wurde von Martijn Kunst erstellt. Er ist bekannt für Raft Wars, Raft Wars 2 und Raft Wars Multiplayer, alle hier auf Poki spielbar!

Website: poki.com

