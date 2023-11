Bombhopper.io ist eine coole Fusion zwischen einem Puzzlespiel und einem Geschicklichkeitsspiel. Sie sind ein blockiger Charakter und können sich bewegen, indem Sie den Rückstoß der von Ihnen geworfenen Bomben nutzen. Versuchen Sie, die grüne Tür zu erreichen, um das Level zu beenden. Die ersten paar Level sind mehr oder weniger einfach, aber nach einer Weile wird man wirklich gefordert. In diesem Spiel kommt es auf das Timing an. Versuchen Sie, für jedes abgeschlossene Level drei Sterne zu erhalten. Zielen Sie mit der Maus auf Ihre Bomben und fliegen Sie mit dem Rückstoß vorwärts. Hinweis: Manchmal erfordert ein Level eine schnelle Reaktion, um drei Sterne zu erhalten. Verwenden Sie „r“, um neu zu starten, damit Sie sofort klicken können. Bombhopper.io wurde von Julien Mourer alias Getkey erstellt, was seltsamerweise eine Ähnlichkeit mit Yeti hat. Dies ist ein französischer Entwickler mit Sitz in einer Höhle in den Bergen in der Nähe von Grenoble.

Website: bombhopper.io

