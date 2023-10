Max and Mink

Verbünde dich, um irgendwohin im Universum zu reisen! Max und Mink sind ein mutiges Tierpaar. In diesem Spiel für zwei Spieler können Sie beide Kreaturen gleichzeitig oder getrennt steuern. Ihre Mission ist es, dem Duo in jedem Level zu helfen, die Tür zu erreichen. Max kann fliegen, sich beugen und strecken, um Mink höher fliegen zu lassen. Versuchen Sie, alleine zur Tür zu kommen, oder bitten Sie einen Freund um Hilfe. Freundschaft ist alles was du brauchst!

Website: poki.com

