Pet Party Columns ist ein Tetris-ähnliches Puzzlespiel, bei dem Sie dreiteilige Blöcke so steuern, dass sie drei oder mehr identische Symbole zusammenbringen. Achten Sie auf die Anordnung der Tiere in den Gittern, denn wenn Sie die Blöcke hintereinander falsch platzieren, müssen Sie die Runde beenden. Können Sie alle Tiere in den richtigen Gittern positionieren und das Spiel beenden? Verschieben Sie die Position fallender Blöcke nach links oder rechts. Das Spiel endet, wenn Blöcke alle Rasterreihen vollständig ausfüllen. Umschalttaste – Pfeiltasten nach links/rechts Beschleunigung – Pfeiltaste nach unten. Pet Party Columns wird von CodeThisLab erstellt.

Website: poki.com

