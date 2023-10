1010! Deluxe ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie die Formen in perfekten Reihen und Spalten anordnen, um Punkte zu erzielen! Im Jahr 1010! Deluxe müssen Sie Ihre Tetris-Fähigkeiten auf die nächste Stufe bringen. Platzieren Sie in jeder Runde strategisch alle drei Formen auf dem Brett. Wenn Sie eine komplette Reihe oder Spalte bilden, werden die Teile in Punkte umgewandelt! Vergessen Sie nicht, 1001 zu teilen! Spielen Sie Deluxe mit Ihren Freunden und vergleichen Sie Ihre Punkte! Benutzen Sie Ihre Maus, um Spielsteine ​​zu bewegen. Klicken oder tippen Sie mit der linken Maustaste, um zu interagieren.1010! Deluxe wurde von Poki Studios erstellt!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit 1010! Deluxe verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.