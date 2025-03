Software zur Verfolgung eingehender Anrufe - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

Truly

Einführung der ersten Sales Process Optimization-Plattform für Salesforce, keine manuelle Dateneingabe durch Vertriebsmitarbeiter erforderlich. Im Gegensatz zu Vertriebstools, die es den Vertriebsmitarbeitern erleichtern, das CRM zu aktualisieren, entfällt bei Truly die Notwendigkeit vollständig. - Das Truly Capture-Produkt (E-Mail, Sprache, Web-Meetings, SMS) erfasst automatisch mehr Aktivitätsdaten in Salesforce als jedes Konkurrenzprodukt (68 % mehr E-Mails als Sales-Engagement-Tools wie Outreach, 33 % mehr Anrufe als Callcenter-Software wie LiveOps, 6 % mehr Web-Meetings als Konversations-Intelligence-Tools wie Gong) – Truly AI bereichert alle Ihre Aktivitätsdaten und liefert berichtsfähige, strukturierte Metadaten in Salesforce. Durch die Transkription können Ihre Gesprächsinhalte in Salesforce gemeldet und durchsucht werden. Konversationsanalysen zeigen Ihnen die „echte Gesprächszeit“. Contact Intelligence deckt das Dienstalter und die Identität der Personen auf, mit denen Sie in Web-Meetings sprechen. KI-Anrufnotizen fassen zusammen, was bei Anrufen passiert. Mit dem Sales Process Optimizer können Sie die gesamte Dateneingabe automatisieren (Kontakte erstellen, Chancen verbessern, Dispositionen aktualisieren, Mitbewerber auflisten und mehr!). Funnel Analytics modelliert Ihren Funnel automatisch, um Ihnen Berichte/Einblicke in Ihre Verkaufsleistung zu liefern. Mit dem Prozessoptimierer können Sie testen, ob ein Aspekt Ihres Verkaufsprozesses eingehalten wird, UND zeigen, wie sehr er die Trichterkonvertierung verbessert. Mit der Revenue Process-Automatisierung können Sie funktionierende Prozesse für Ihre Mitarbeiter automatisieren, um eine konsistentere Ausführung zu gewährleisten und jede Woche Stunden Zeit zurückzugewinnen.