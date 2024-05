Listnr ist ein von Listnr Inc. entwickeltes Online-Text-to-Speech-Tool, das mithilfe fortschrittlicher KI-Stimmen Text in lebensechte Sprache umwandelt. Zu den Hauptmerkmalen gehören: * Über 900 Stimmen in 142 Sprachen * Natürliche, menschlich klingende Voiceovers * Anpassbare Stimme mit Tonhöhe, Geschwindigkeit, Pausen usw * Laden Sie MP3- und WAV-Dateien herunter * Einbettbarer Audioplayer * Podcast-Hosting * APIs für Entwickler * Kostenlose und kostenpflichtige Pläne Listnr nutzt modernste künstliche Intelligenz, um aus Texten menschlich klingende Voice-Overs zu generieren: * Laden Sie eine Textdatei hoch oder geben Sie Text ein/fügen Sie ihn ein * Wählen Sie eine von über 900 KI-Stimmen * Vorschau und Anpassung mit Tonhöhe, Geschwindigkeit usw * Laden Sie den realistischen Voiceover als MP3 oder WAV herunter * Audioplayer einbetten oder Podcasts hosten * Teilen Sie Ihre Audioinhalte überall * Die fortschrittlichen neuronalen Netze imitieren menschliche Stimmmuster und sorgen so für unglaublich natürlich klingende Ergebnisse.

Website: listnr.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Listnr AI verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.