Woord ist ein Text-to-Speech-Dienst (TTS), der Text mithilfe realistischer menschlicher Stimmen in hochwertiges, natürlich klingendes Audio umwandelt. Es ermöglicht Benutzern, beliebige Textinhalte aus dem Web in Audiodateien umzuwandeln. Woord nutzt fortschrittliche KI- und maschinelle Lerntechnologie, um natürlich klingende Sprache zu synthetisieren. So funktioniert es in 3 einfachen Schritten: * Text senden: Teilen Sie die URL eines beliebigen Artikels oder laden Sie Textinhalte direkt auf Woord hoch. Sie können auch die Woord-API verwenden. * Stimme auswählen: Wählen Sie aus über 50 Stimmen in 21 Sprachen. Stimmen unterscheiden sich je nach Geschlecht, Sprache und Akzent. * Audio herunterladen/abspielen: Woord erstellt eine Audiodatei, die wie das Sprechen einer echten Person klingt. Sie können die MP3-Datei herunterladen oder den Audioplayer einbetten.

Website: getwoord.com

