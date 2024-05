beepbooply ist ein KI-gestütztes Text-to-Speech-Tool, mit dem Benutzer Text in realistische, menschlich klingende Voiceovers umwandeln können. Es bietet über 900 Stimmen in über 80 Sprachen. Die Text-to-Speech-Engine von beepbooply ist in drei Schritten einfach zu verwenden: * Wählen Sie eine Stimme – Wählen Sie aus über 900 Stimmen in mehreren Sprachen. Jede Sprache verfügt über mehrere Sprachoptionen mit einzigartigen Klängen. * Eingabetext – Geben Sie den Text ein, den Sie in Sprache umwandeln möchten, oder fügen Sie ihn ein. Achten Sie auf die Grammatik, da sie den Klang der Stimme beeinflusst. * Audio generieren – Klicken Sie auf die Schaltfläche „Stimme generieren“, um das Voiceover zu erstellen. Nach der Erstellung können Sie das Audio anhören, speichern und herunterladen.

Website: beepbooply.com

