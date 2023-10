AWS Console

Amazon Web Services (AWS) ist eine Tochtergesellschaft von Amazon, die On-Demand-Cloud-Computing-Plattformen und APIs für Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf einer gebührenpflichtigen Pay-as-you-go-Basis bereitstellt. Diese Cloud-Computing-Webdienste bieten eine Vielzahl grundlegender abstrakter technischer Infrastrukturen und verteilter Computerbausteine ​​und -tools. Einer dieser Dienste ist Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), der es Benutzern ermöglicht, über das Internet über einen virtuellen Cluster von Computern zu verfügen, der jederzeit verfügbar ist. Die AWS-Version virtueller Computer emuliert die meisten Attribute eines realen Computers, einschließlich Hardware-Zentraleinheiten (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs) für die Verarbeitung; lokaler/RAM-Speicher; Festplatten-/SSD-Speicher; eine Auswahl an Betriebssystemen; Vernetzung; und vorinstallierte Anwendungssoftware wie Webserver, Datenbanken und Customer Relationship Management (CRM). Die AWS-Technologie wird auf Serverfarmen auf der ganzen Welt implementiert und von der Amazon-Tochtergesellschaft gewartet. Die Gebühren basieren auf einer Kombination aus Nutzung (bekannt als „Pay-as-you-go“-Modell), Hardware, Betriebssystem, Software oder Netzwerkfunktionen, die vom Abonnenten ausgewählt werden, erforderlicher Verfügbarkeit, Redundanz, Sicherheit und Serviceoptionen. Abonnenten können für einen einzelnen virtuellen AWS-Computer, einen dedizierten physischen Computer oder Cluster davon bezahlen. Im Rahmen des Abonnementvertrags stellt Amazon Sicherheit für die Systeme der Abonnenten bereit. AWS ist in vielen geografischen Regionen der Welt tätig, darunter sechs in Nordamerika. Amazon vermarktet AWS an Abonnenten, um schneller und kostengünstiger große Rechenkapazitäten zu erhalten, als eine tatsächliche physische Serverfarm aufzubauen. Alle Dienste werden auf Basis der Nutzung abgerechnet, aber jeder Dienst misst die Nutzung auf unterschiedliche Weise. Im Jahr 2017 besitzt AWS einen dominanten Anteil von 34 % aller Cloud-Lösungen (IaaS, PaaS), während die nächsten drei Konkurrenten Microsoft, Google und IBM laut Synergy Group jeweils 11 %, 8 % und 6 % besitzen.

Website: console.aws.amazon.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit AWS Console verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.