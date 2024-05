Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Speechactors ist ein Cloud-Tool zur KI-gesteuerten Text-to-Speech-Generierung. Sie können den Text ganz einfach in natürlich klingende Sprache umwandeln und ihn sofort als MP3-Datei herunterladen. Die Plattform bietet Sprachstile in verschiedenen Tönen wie fröhlich, freundlich, Kundenservice und Aufregung. Speechactors bietet mehrere Funktionen, darunter Sprachgeschwindigkeitssteuerung, Lautstärkeanpassung, Tonhöhenbearbeitung und mehr. Ziel ist es, eine möglichst menschlich klingende Spracherzeugung mit für Kunden einfach zu bedienenden Tools bereitzustellen. Die Preise basieren auf monatlichen Abonnements oder einem einmaligen Kaufmodell und der Kundensupport wird per E-Mail erweitert.

Website: speechactors.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Speechactors verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.