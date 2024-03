JetSend ist ein transaktionales E-Mail-Managementsystem, das Unternehmen dabei hilft, digitale Nachrichten zu verwalten, zu senden und zu verfolgen. Mit JetSend können Entwickler unsere maßgeschneiderte API in Ihre Softwareplattformen integrieren und sicherstellen, dass wichtige Transaktionsnachrichten an Ihre Benutzer übermittelt werden. Darüber hinaus kann JetSend Zustellbarkeitsanalysen auf dem personalisierten Dashboard verfolgen, sodass Sie die Leistung Ihrer wichtigen Transaktionsnachrichten überwachen können. Geeignet für: JetSend richtet sich an Technologieunternehmen, die eine vertrauenswürdige Transaktions-Messaging-Plattform in ihre Anwendung integrieren möchten, ohne eine eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen. Preisübersicht: Die Preise für JetSend beginnen bei 8,00 $, basierend auf der Nutzung, pro Monat. JetSend bietet eine kostenlose Testversion!

