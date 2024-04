flex.bi ist ein Business-Intelligence- und Reporting-System, eine flexible und einfache Möglichkeit, den Fortschritt Ihres Unternehmens zu analysieren und zu visualisieren. Ein Business-Intelligence-Tool, das dabei hilft, alle Ihre Unternehmensdaten an einem Ort zu sammeln, Zeit bei der manuellen Datenverwaltung zu sparen, Entscheidungen schneller zu treffen und Ihr Team zu motivieren, Ziele effektiver zu erreichen. Geeignet für: Kleine und mittlere Unternehmen in allen Bereichen, die Daten an verschiedenen Orten haben (ERP-Systeme, Excel oder andere Dateien) und ein Tool benötigen, um alle Daten an einem Ort zu vereinheitlichen, zu visualisieren und für die Analyse vorzubereiten. Preisübersicht für flex.bi: Die Preise für flex.bi beginnen bei 35 EUR/Monat. flex.bi bietet eine kostenlose Testversion an. Weitere Preisdetails finden Sie unten: https://flex.bi/pricing/

Kategorien :

Website: flex.bi

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Flex.bi verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.