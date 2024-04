Datenvisualisierungstools - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Datenvisualisierungstools und -software sind für die Umwandlung von Daten und Metriken in visuelle Darstellungen wie Diagramme und Grafiken unerlässlich. Diese Hilfsmittel ermöglichen es Unternehmen, Geschäftskennzahlen und Key Performance Indicators (KPIs) in Echtzeit zu überwachen und so ein tieferes Verständnis von Leistung und Zielen zu ermöglichen. Diese Visualisierungen können in Form von Diagrammen, Grafiken, Berichten und Dashboards vorliegen, wodurch das Datenverständnis leichter zugänglich wird. Insbesondere Dashboards bieten verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten wie Scorecards und benutzerfreundliche Darstellungen von Unternehmensdaten, sodass Nutzer Trends und KPIs effektiv verfolgen können. Viele Softwarepakete zur Datenvisualisierung verfügen über intuitive Drag-and-Drop-Schnittstellen und andere benutzerfreundliche Funktionen, die es technisch nicht versierten Benutzern ermöglichen, mühelos Dashboards zu erstellen. Einige Softwareprogramme bieten jedoch auch erweiterte Funktionen, einschließlich der Erstellung von Dashboards durch Codierung. Diese Tools können Daten aus verschiedenen Quellen wie Datei-Uploads, Datenbanken und Geschäftsanwendungen aufnehmen, obwohl für die Integration bestimmter Anwendungen oder Datenbanken möglicherweise IT-Unterstützung oder Programmierkenntnisse erforderlich sind.