Cyfe, Inc. ist ein cloudbasiertes Self-Service-Unternehmen für Business-Intelligence-Anwendungssoftware mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Das Unternehmen ist für die Entwicklung der Business-Dashboard-App bekannt, mit der Daten aus verschiedenen integrierten Business-Intelligence-Quellen analysiert, transformiert und gemeldet werden können. Es handelt sich um eine Freemium-Anwendung zur Verfolgung und Überwachung aller Geschäftskennzahlen an einem einzigen Ort. Während seine Kernmärkte immer noch in den Vereinigten Staaten liegen, expandiert Cyfe weltweit und ist mittlerweile in 15 Ländern weltweit tätig.

Website: cyfe.com

