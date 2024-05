InLoox ist die moderne Projekt- und Portfoliomanagement-Plattform, die es Teams und Abteilungen im gesamten Unternehmen ermöglicht, ihre Projekte zuverlässig zu planen, zu überwachen und auszuwerten – komfortabel, einfach und integriert in Microsoft Outlook und die gesamte Microsoft 365-Umgebung. Dank der einzigartigen Integration von InLoox in Outlook fügt sich die Software perfekt in den Arbeitsalltag ein. InLoox verwandelt Projektinformationen aus E-Mails, Kalenderterminen und Besprechungen in Aufgaben, Projektdokumente oder Projektideen. Die Features von InLoox unterstützen Teams und Abteilungen jeder Größe während des gesamten Projektlebenszyklus: von der Projektidee über die Aufgabenverteilung und -planung bis hin zur Auswertung relevanter KPIs wie Projektaufwand, Arbeitsaufwand, Projektbudget oder Projektumfang. Dadurch können Sie Ihre Projektarbeit von der reinen Verwaltung auf die nächste Ebene heben – eine produktive und effektive Projektabwicklung in Zusammenarbeit mit Ihrem Team und anderen Abteilungen. Mehr als 6.000 mittelständische und globale Unternehmen vertrauen auf InLoox, um aus ihren Projektdaten die richtigen strategischen Schlussfolgerungen für die Erreichung ihrer Geschäftsziele zu ziehen. Dank Schnittstellen zu CRM-, Business-Intelligence- oder ERP-Systemen liefert InLoox die Echtzeitdaten, die Sie benötigen, um Ihre Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Vergessen Sie Excel-Tabellen und verstreute Teamkommunikation und starten Sie jetzt mit der DSGVO-konformen Projekt- und Portfoliomanagement-Plattform made in Germany. Die Testversion ist 30 Tage lang kostenlos!

Website: inloox.com

