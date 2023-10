Airtable ist ein Cloud-Collaboration-Dienst mit Hauptsitz in San Francisco. Es wurde 2012 von Howie Liu, Andrew Ofstad und Emmett Nicholas gegründet. Airtable ist ein Tabellenkalkulations-Datenbank-Hybrid mit den Funktionen einer Datenbank, die jedoch auf eine Tabellenkalkulation angewendet werden. Die Felder in einer Airtable-Tabelle ähneln Zellen in einer Tabelle, haben jedoch Typen wie „Kontrollkästchen“, „Telefonnummer“ und „Dropdown-Liste“ und können auf Dateianhänge wie Bilder verweisen. Benutzer können eine Datenbank erstellen, Richten Sie Spaltentypen ein, fügen Sie Datensätze hinzu, verknüpfen Sie Tabellen miteinander, arbeiten Sie zusammen, sortieren Sie Datensätze und veröffentlichen Sie Ansichten auf externen Websites.

Website: airtable.com

