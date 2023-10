Coda ist ein cloudbasierter Dokumenteneditor, der von Shishir Mehrotra und Alex DeNeui gegründet wurde. Die Büros befinden sich in Bellevue, San Francisco und Mountain View. Die erste Softwareversion 1.0 wurde im Mai 2019 veröffentlicht. Zuvor befand sie sich mehr als vier Jahre lang in einer geschlossenen Betaversion. Coda bietet Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Datenbankfunktionen. Es handelt sich um eine Leinwand, die Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Apps und Dokumente miteinander verbindet. Die Software kann in Dienste von Drittanbietern wie Slack und Gmail integriert werden. Im Jahr 2017 sammelte Coda 60 Millionen US-Dollar. Greylock Partners, Khosla Ventures und General Catalyst beteiligten sich an der Finanzierung, wobei LinkedIn-Mitbegründer Reid Hoffman und Hemant Taneja von General Catalyst dem Vorstand beitraten.

Website: coda.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Coda verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.