iCloud Numbers

Numbers ist eine Tabellenkalkulationsanwendung, die von Apple Inc. als Teil der iWork-Produktivitätssuite neben Keynote und Pages entwickelt wurde. Numbers ist für iOS und macOS High Sierra oder neuer verfügbar. Numbers 1.0 für OS X wurde am 7. August 2007 angekündigt und ist damit die neueste Anwendung in der iWork-Suite.

Website: icloud.com

