iCloud Find My Friends

Find My ist eine App und ein Dienst von Apple Inc., die es Benutzern ermöglichen, die Standorte von iOS-, iPadOS-, macOS-, watchOS-Geräten und AirPods zu verfolgen, eine Funktion, die früher von der App Find My iPhone bereitgestellt wurde, und ihre GPS-Standorte mit anderen zu teilen mit Apple-Geräten, eine Funktion, die früher von der App Find My Friends bereitgestellt wurde.

Website: icloud.com

