Basecamp ist ein amerikanisches Websoftwareunternehmen mit Sitz in Chicago, Illinois. Das Unternehmen wurde 1999 von Jason Fried, Carlos Segura und Ernest Kim als Webdesign-Unternehmen mit dem Namen 37signals gegründet. Seit Mitte 2004 hat sich der Schwerpunkt des Unternehmens vom Webdesign auf die Entwicklung von Webanwendungen verlagert. Die erste kommerzielle Anwendung war Basecamp, gefolgt von Backpack, Campfire und Highrise. Das Open-Source-Webanwendungs-Framework Ruby on Rails wurde ursprünglich für den internen Gebrauch bei 37signals entwickelt, bevor es 2004 öffentlich veröffentlicht wurde. Im Februar 2014 verabschiedete das Unternehmen eine neue Strategie und konzentrierte sich vollständig auf sein Flaggschiffprodukt, das Softwarepaket mit dem Namen Basecamp. und Umbenennung des Unternehmens von 37signals in Basecamp. Jason Fried und David Heinemeier Hansson haben mehrere Bücher unter dem Namen 37signals veröffentlicht.

Website: basecamp.com

