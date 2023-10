IKEA (eye-KEE-ə, Schwedisch: [ɪˈkêːa]) ist ein schwedischer multinationaler Konzern mit Sitz in den Niederlanden, der neben anderen nützlichen Gütern und gelegentlich auch Haushaltsdienstleistungen montagefertige Möbel, Küchengeräte und Wohnaccessoires entwirft und verkauft. IKEA wurde 1943 vom 17-jährigen Ingvar Kamprad in Schweden gegründet und ist seit 2008 der größte Möbelhändler der Welt. Laut Bloomberg Billionaires Index war Kamprad im Januar 2018 schätzungsweise der achtreichste Mensch der Welt Nettovermögen von 58,7 Milliarden US-Dollar. Der Name des Unternehmens ist ein Akronym, das aus den Initialen des Gründers (Ingvar Kamprad) und denen von Elmtaryd, dem Familienbauernhof, auf dem er geboren wurde, und dem nahegelegenen Dorf Agunnaryd (seiner Heimatstadt in Småland, Südschweden) besteht. Das Unternehmen ist bekannt für Seine modernistischen Designs für verschiedene Arten von Geräten und Möbeln sowie seine Innenarchitektur werden oft mit umweltfreundlicher Einfachheit in Verbindung gebracht. Darüber hinaus ist das Unternehmen für sein Augenmerk auf Kostenkontrolle, Betriebsdetails und kontinuierliche Produktentwicklung bekannt, die es IKEA ermöglicht haben, seine Preise um durchschnittlich zwei bis drei Prozent zu senken. Das Unternehmen ist ein Privatunternehmen im Besitz von Inter IKEA Systems B.V., registriert in den Niederlanden und wird von den Söhnen seines Gründers Ingvar Kamprad kontrolliert. Der IKEA-Konzern verfügt über eine komplexe Unternehmensstruktur, die laut Angaben von Mitgliedern des Europäischen Parlaments darauf abzielte, im Zeitraum 2009–2014 Steuerzahlungen in Höhe von über 1 Milliarde Euro zu vermeiden. Es wird von mehreren Stiftungen mit Sitz in den Niederlanden und Liechtenstein kontrolliert. Mit Stand Juni 2019 sind 433 IKEA-Filialen in 52 Ländern tätig und im Geschäftsjahr 2018 wurden IKEA-Waren im Wert von 38,8 Milliarden Euro (44,6 Milliarden US-Dollar) verkauft. Die IKEA-Website enthält rund 12.000 Produkte und im Jahr von September 2015 bis August 2016 verzeichneten die IKEA-Websites über 2,1 Milliarden Besucher. Das Unternehmen ist für etwa 1 % des weltweiten Holzverbrauchs für kommerzielle Produkte verantwortlich und ist damit einer der größten Nutzer von Holz im Einzelhandel. Die meisten IKEA-Filialen gehören INGKA, einer Holdinggesellschaft, die von der Stichting INGKA Foundation kontrolliert wird, einer der 40 reichsten Stiftungen der Welt. INGKA erhielt 2018 90 % des Umsatzes von IKEA.

Website: ikea.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit IKEA verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.