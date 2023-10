Wayfair Inc. ist ein amerikanisches E-Commerce-Unternehmen, das Möbel und Haushaltswaren verkauft. Das früher unter dem Namen CSN Stores bekannte Unternehmen wurde 2002 gegründet. Die digitale Plattform bietet 14 Millionen Artikel von mehr als 11.000 globalen Lieferanten. Das Online-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Wayfair verfügt über Niederlassungen und Lager in den Vereinigten Staaten sowie in Kanada, Deutschland, Irland und dem Vereinigten Königreich. Wayfair betreibt fünf Marken-Einzelhandels-Websites: die Hauptwebsite von Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane und Perigold.

Website: wayfair.com

