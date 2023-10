Wix.com Ltd. (hebräisch: וויקס.קום) ist ein israelisches Softwareunternehmen, das cloudbasierte Webentwicklungsdienste anbietet. Es ermöglicht Benutzern die Erstellung von HTML5-Websites und mobilen Websites mithilfe von Online-Drag-and-Drop-Tools. Neben seinem Hauptsitz und anderen Niederlassungen in Israel verfügt Wix auch über Niederlassungen in Brasilien, Kanada, Deutschland, Indien, Irland, Litauen, den Vereinigten Staaten und der Ukraine. Benutzer können soziale Plug-ins, E-Commerce, Online-Marketing und Kontakt hinzufügen Formulare, E-Mail-Marketing und Community-Foren auf ihren Websites mithilfe einer Vielzahl von von Wix entwickelten Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern. Der Website-Builder von Wix basiert auf einem Freemium-Geschäftsmodell und erzielt seine Einnahmen durch Premium-Upgrades.

Website: wix.com

