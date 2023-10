Google Trends ist eine Website von Google, die die Beliebtheit der häufigsten Suchanfragen in der Google-Suche in verschiedenen Regionen und Sprachen analysiert. Die Website verwendet Grafiken, um das Suchvolumen verschiedener Suchanfragen im Zeitverlauf zu vergleichen. Am 5. August 2008 startete Google Google Insights for Search, einen anspruchsvolleren und fortschrittlicheren Dienst zur Anzeige von Suchtrenddaten. Am 27. September 2012 hat Google Google Insights for Search mit Google Trends zusammengeführt.

Website: trends.google.com

