Google Alerts ist ein Dienst zur Erkennung und Benachrichtigung von Inhaltsänderungen, der vom Suchmaschinenunternehmen Google angeboten wird. Der Dienst sendet E-Mails an den Benutzer, wenn er neue Ergebnisse findet – etwa Webseiten, Zeitungsartikel, Blogs oder wissenschaftliche Forschung –, die mit den Suchbegriffen des Benutzers übereinstimmen. Im Jahr 2003 führte Google Google Alerts ein, das das Ergebnis der Bemühungen von Naga Kataru war. Sein Name steht auf den drei Patenten für Google Alerts. Google berichtete, dass das System seit 2013 nicht richtig funktionierte: „Wir haben einige Probleme damit, dass Alerts nicht so umfassend sind, wie wir es gerne hätten.“ Der Dienst ist jedoch weiterhin betriebsbereit und weltweit vollständig zugänglich. Google Alerts war weiterhin mit kritischen Leistungsproblemen und vorübergehender regionaler Nichtverfügbarkeit konfrontiert, aber der technische Support von Google hat die von Benutzern in seinem offiziellen Forum gemeldeten Probleme erfolgreich behoben. Indexierung ist ein in der SEO-Community bekannter Begriff, wenn Google seine Bots aussendet, um eine Website zu crawlen und die Seite wird ihrer Datenbank hinzugefügt und erscheint, wenn ein Benutzer einen bestimmten Satz von Schlüsselwörtern eingibt. DigitalGov drückt es so aus: „Wenn die Website richtig optimiert ist, werden Google und andere Suchmaschinen die Seiten und ihre jeweiligen Schlüsselwörter durchsuchen und indizieren, sodass die Regierungswebsite in Suchmaschinen weit oben angezeigt wird, wenn ein Benutzer nach verwandten Informationen sucht.“ "

