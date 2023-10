9GAG ist eine in Hongkong ansässige Online-Plattform und Social-Media-Website, die es ihren Benutzern ermöglicht, „benutzergenerierte Inhalte“ oder andere Inhalte von externen Social-Media-Websites hochzuladen und zu teilen. Seit dem Start der Plattform für Sammlungen von Internet-Memes am 1. Juli 2008 erfreut sie sich in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram wachsender Beliebtheit.

Website: 9gag.com

